Росіяни двічі накривали "Градом" Нікопольський район

Він зазначив, що ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "Градів", мінометів і важкої артилерії. Вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді.

Без загиблих і поранених. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Крім того, вночі рятувальники локалізували пожежу на нафтобазі в Кривому Розі, яка сталася після удару російської ракети. Боролися з полум'ям понад 16 годин.

Нагадаємо, вранці 6 вересня під час повітряної тривоги в Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше влада підтвердила, що по місту було завдано ракетного удару.

Потім в ОВА повідомили, що після удару почалася пожежа на нафтобазі в Кривому Розі.

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