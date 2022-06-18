Росіяни б'ють по Миколаєву та області: за добу 22 поранених

За її словами, під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів.

Зокрема, піддалися атакам Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 22 людини. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 284 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область, а ще 109 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, через що поранення отримали 20 осіб.

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