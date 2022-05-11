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"Росіяни будуть шоковані". В МВС натякнули на підготовку наступу ЗСУ не тільки в бік Херсону

Фото: ЗСУ готують наступ не тільки в бік Херсону (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Ефективність наступу українських військ буде напряму залежати від поставок зброї від західних партнерів. При чому мова йде про наступальні дії не лише в напрямку Херсону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"Чим краще ми його підготуємо, тим менші жертви понесемо. Робота ця є й не тільки у напрямку Херсону. Думаю, найближчим часом росіяни будуть шоковані від місця удару, який нанесуть наші Збройні Сили. Ситуація змінюватиметься від того, як ми посилюватимемось західним озброєнням", - зазначив радник.

Як повідомлялось, раніше Андрусів заявляв, що Україна серйозно розглядає можливість підриву Кримського мосту. Це лише питання часу.

У свою чергу військовий експерт Олег Жданов заявив, що західне постачання озброєння в Україну ще не встигли вплинути на перебіг бойових дій. Результатів слід очікувати за півтора-два місяці.

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