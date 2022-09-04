Росіяни били з РСЗВ з території Запорізької атомної електростанції, - ЗМІ

Як стверджує видання, в його розпорядженні опинилося відео роботи російських реактивних систем залпового вогню з території Запорізької атомної електростанції. Воно було знято в ніч проти 3 вересня.

На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться в безпосередній близькості від енергоблока.

Як розповіли експерти Conflict Intelligence Team, в кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Знімання дійсно ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь.

Це означає, що місце пуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи дійсно реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС, в результаті відключився 5-й енергоблок.

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