Росіяни атакують Лисичанськ з різних сторін, залучили багато військових і техніки, - Гайдай

Минулої доби окупанти відкривали вогонь з усіх наявних видів озброєння по Прівіллю, Лисичанську, Вовчеярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам'янці, Білогорівці.

За його словами, приватні будинки в селах вигорають один за іншим.

З такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як в багатоквартирному будинку, або в торговому центрі – якби вчасно не загасили пожежу на площі 1800 кв.метрів, важко уявити наслідки", - розповів Гайдай.

До лікарні у Чернівцях вчора доставили пораненого чоловіка з Лисичанська. У п'ятницю ЗСУ відбили два масовані наступи росіян - у напрямку Верхньокам'янки та Желатинового заводу, де ворог спробував провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.

Нагадаємо, раніше у Генштабі доповідали, що ворог намагається блокувати Лисичанськ, щоб захопити Останнє місто в Луганській області, яке залишається під контролем ЗСУ.

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