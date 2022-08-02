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Росіянам заборонили складати іспит з англійської мови TOEFL

Фото: росіяни не зможуть складати іспити TOEFL (facebook com ntuu kpi)
Автор: Сергей Новиков

Організація ETS, які проводить міжнародний іспит з англійської мови TOEFL, заборонила здавати його громадянам Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".

Повідомляється, що сьогодні в акаунтах росіян з'явилося попередження про те, що вони більше не можуть зареєструватися на іспит TOEFL. Крім того, вони більше не можуть відправити результати вже зданого тесту до університетів.

В ETS відповіли, що запис на іспити було обмежено через вимоги Мінфіну США щодо резидентів і громадян Північної Кореї і Росії.

Відзначимо, іспити TOEFL і IELTS - це найбільш затребувані для тих, хто намагається вступити до іноземного вишу. Крім цього, результати тестів можуть бути затребувані рекрутинговими компаніями при працевлаштуванні за кордоном.

Нагадаємо, сьогодні Мінфін США розширив санкції проти Росії, внісши до чорних списків Аліну Кабаєву, низку російських бізнесменів та українських колаборантів.

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