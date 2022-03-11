ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіянам промили мізки так, як було в нацистській Німеччині, - головний рабин України

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 11 березня 2022 00:08
Росіянам промили мізки так, як було в нацистській Німеччині, - головний рабин України Фото: Моше Реувен Асман (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Російська пропаганда зомбує людей. Вона промила мізки своїм громадянам так, як це було в нацистській Німеччині.

Про це в бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман.

Він підкреслив, що російська пропаганда – це страшна річ.

"Те, що вони зробили з людьми - вони їм промили мізки так, як промивали в нацистській Німеччині перед війною. Тобто, люди зомбовані, люди на чорне говорять біле, люди не хочуть слухати і не хочуть вірити в факти, в те, що відбувається", - заявив він.

Проте, за словами головного рабина України, війна багатьом відкрила очі.

"До речі цікавий факт я вам скажу: у мене теж були мої знайомі деякі, які були зомбовані цією пропагандою, які перебували тут в Україні, в Києві і яким нічого не можна було пояснити. Вони теж з дерев'яними очима якусь нісенітницю несли про нацистів, які тут навколо них. І ось зараз, коли почалася війна, деякі ці люди записалися в тероборону. Я навіть в шоку: а як це? Кажуть, у нас очі відкрилися, коли вони побачили своїми очима, що тут відбувається, який кошмар", - розповів він.

Моше Реувен Асман зазначив, що євреї і росіяни, які живуть тут, виступають за Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"