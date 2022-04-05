Росіянам і білорусам заборонили користуватися сервісом Airbnb по всьому світу

Компанія Airbnb призупинила діяльність в Росії та Білорусі. Тепер громадяни цих країн не зможуть оформити бронювання ні в одній з країн, де представлений сервіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Airbnb.

Також користувачі Airbnb незалежно від країни реєстрації свого акаунта не зможуть бронювати житло в Росії та Білорусі. Всі чинні броні автоматично скасовуються, а гроші повертаються платникам. У Airbnb повідомляють, що як тільки ситуація на цих двох ринках зміниться, прес-служба компанії оперативно сповістить про це всіх користувачів. Але про конкретні терміни введення заборони в повідомленні не йдеться.

Раніше ми повідомляли, що Канада вводить санкції проти високопоставлених росіян і білорусів. Обмежувальні заходи вводяться проти 18 росіян і білорусів з близького оточення керівництва країн.

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