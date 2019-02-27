Росіян не включили до складу місії спостерігачів на виборах, - ПА ОБСЄ

ПА ОБСЄ врахувала рішення Верховної ради України

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе учла принятое Верховной радой решение о невозможности участия представителей России и лиц, которые ее представляют, наблюдателями на выборах президента Украины. Об этом заявил президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели в ходе встречи с председателем ВР Андреем Парубием, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Церетели отметил, что среди делегатов ПА ОБСЕ была проведена разъяснительная работа, и упомянутых лиц не включили в состав миссии наблюдателей.

Президент ассамблеи также подчеркнул, что Украина находится "в центре интересов и мыслей" ПА ОБСЕ, и заявил о неподдержке агрессии со стороны РФ и оккупации Крыма.

"Всегда будем стоять на стороне Украины в контексте неделимости и суверенитета. Мы четко понимаем, что это вызов не только перед Украиной, но и перед всей Европой", - сказал он.

Церетели также добавил, что миссия наблюдателей за выборами в Украине является одной из крупнейших - в ее составе около 100 постоянных представителей со стороны ПА ОБСЕ, вместе с краткосрочными и долгосрочными наблюдателями от Парламентской ассамблеи и от ОБСЕ - до тысячи.

Среди задач нынешнего визита в Украину он назвал отображение фактической предвыборной ситуации и знакомство с основными кандидатами на пост президента.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине, вступит в силу 28 февраля.