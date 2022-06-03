Росіян посунули в Сєвєродонецьку, вони контролюють вже менше вулиць, - Гайдай

Українські військові вибили російських окупантів з частини вулиць Сєвєродонецька. Наразі під контролем росіян залишається близько половини міста.
Про це сказав глава Луганської області Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний телемарафон.
Як розповів Гайдай, росіян посунули на п'яту частину міста. До цього під контролем окупантів було близько 70% міста, а тепер залишається близько половини.
В ході боїв, за словами Гайдая, російські війська втратили багато техніки і особового складу, в тому числі й так званих "кадирівців".
Нагадаємо, вчора радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни потрапили у пастку в Сєвєродонецьку.
Водночас вчора Гайдай говорив, що Сєвєродонецьк має шанси на швидке звільнення від окупантів.
Проте в Генштабі сьогодні заявляли про частковий успіх окупантів в Сєвєродонецьку.