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Росіян посунули в Сєвєродонецьку, вони контролюють вже менше вулиць, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, глава Луганської області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові вибили російських окупантів з частини вулиць Сєвєродонецька. Наразі під контролем росіян залишається близько половини міста.

Про це сказав глава Луганської області Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний телемарафон.

Як розповів Гайдай, росіян посунули на п'яту частину міста. До цього під контролем окупантів було близько 70% міста, а тепер залишається близько половини.

В ході боїв, за словами Гайдая, російські війська втратили багато техніки і особового складу, в тому числі й так званих "кадирівців".

Нагадаємо, вчора радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни потрапили у пастку в Сєвєродонецьку.

Водночас вчора Гайдай говорив, що Сєвєродонецьк має шанси на швидке звільнення від окупантів.

Проте в Генштабі сьогодні заявляли про частковий успіх окупантів в Сєвєродонецьку.

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СєвєродонецькЛуганськВійна Росії проти України