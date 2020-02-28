Росія знала про розташування турецької армії в Ідлібі, - Міноборони Туреччини

Загострення в Ідлібі з атакою армії Сирії турецьких позиціях сталося, попри те, що Росія знала про місцезнаходження Збройних сил Туреччини. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар, передає Anadolu.

За його словами, російська сторона, яка підтримує урядові війська Сирії, знала про місце розташування турецьких військ, однак вони все одно були атаковані. Міністр оборони Туреччини зазначив, що в момент удару в секторі не було збройних угруповань опозиції.

"Удари по позиціях турецьких військових в Ідлібі тривали, попри попередження Анкари. Удари наносилися навіть за військовим машинам швидкої допомоги", - заявив Акар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина вразила понад 200 об'єктів противника в Ідлібі. Зокрема, знищено 5 вертольотів, 23 танки, 23 знаряддя і САУ, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22.

Дані про людські втрати з боку Сирії істотно різняться. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявляє про 16 загиблих, Туреччина - про 309 нейтралізованих супротивників.