Росія після заяви Ердогана про Крим знайшла в турецьких помідорах вірус

Фото: Росія знайшла вірус в турецьких помідорах після заяви Ердогана про Крим (pixabay)

Російський регулятор з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) виявив в турецьких овочах і фруктах вірус. Про це стало відомо через кілька днів після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара ніколи не визнає анексію Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Россільгоспнагляду.

У пресрелізі регулятора наголошується, що в турецьких фруктах була виявлена бура моніліозна гниль, а в помідорах - вірус коричневої зморшкуватості. У Россільгоспнагляді уточнили, що 23 вересня пройшли переговори з представниками Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Російська сторона попросила посилити фітосанітарний контроль за продукцією, що поставляється в РФ. Представники відомства нагадали, що виявлений в турецьких томатах вірус є карантинним на території РФ захворюванням.