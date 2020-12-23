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Росія завербувала військовослужбовця ВМС України, але він здався

Автор: Дмитро Левицький

Федеральна служба безпеки Росії завербувала військовослужбовця Військово-морських сил України. Вербування сталося, коли той перебував у сімейних справах на території окупованого Криму.

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Про це розповіла Служба безпеки України.

Російські спецслужби завербували військового під час проходження пункту пропуску з окупованим Кримом. Росіяни шантажували військовослужбовця та тиснули на нього психологічно

Український воїн погодився збирати інформацію військового характеру та щодо суспільно-політичної ситуації в південному регіоні України, однак після повернення на підконтрольну Україні територію він добровільно здався спецслужбі.

"Приморський районний суд Одеси визнав його винним у готуванні до держзради у формі шпигунства і звільнив від кримінальної відповідальності за державну зраду", - заявили в СБУ.

Військовий уникнув кримінальної відповідальності, оскільки добровільно розповів про свій зв’язок з російськими спецслужбами та про отримане завдання.

Нагадаємо, наприкінці листопада СБУ викрила на державній зраді командира підрозділу Національної гвардії. Військовий передав спецслужбам Росії відомості про оборонну сферу України.

Прогноз погоди
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