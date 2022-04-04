Спрацює лише грубий підхід. Британія працюватиме з союзниками для покарання Росії

Британія працюватиме з союзниками, аби знайти грубий підхід проти Росії. Планує заборонити російським судам вихід у західні порти й накласти санкції проти банків окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Річ у тім, що грубість - це єдиний підхід, який спрацює. Путін пішов на ескалацію цієї війни. Такий підхід є життєво важливим для того, щоб він програв в Україні, і щоб ми побачили повне виведення російських військ", - заявила голова МЗС Британії Елізабет Трасс.

Британія планує заборонити російським судам вхід у західні порти, накласти санкції на банки окупанта й домовитись про чіткий графік відмови від енергоносіїв Росії.

" Нам потрібен план відновлення України. Нам потрібна справедливість", - додала Трасс.