Спрацює лише грубий підхід. Британія працюватиме з союзниками для покарання Росії
Британія працюватиме з союзниками, аби знайти грубий підхід проти Росії. Планує заборонити російським судам вихід у західні порти й накласти санкції проти банків окупанта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Річ у тім, що грубість - це єдиний підхід, який спрацює. Путін пішов на ескалацію цієї війни. Такий підхід є життєво важливим для того, щоб він програв в Україні, і щоб ми побачили повне виведення російських військ", - заявила голова МЗС Британії Елізабет Трасс.
Британія планує заборонити російським судам вхід у західні порти, накласти санкції на банки окупанта й домовитись про чіткий графік відмови від енергоносіїв Росії.
"Нам потрібен план відновлення України. Нам потрібна справедливість", - додала Трасс.
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