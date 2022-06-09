Росія заробляє на енергоресурсах більше, ніж до війни з Україною, - Держдеп

Як заявив старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

"Я не можу цього заперечувати", - відповів він на питання підкомітету Сенату по Європі і співпраці в галузі регіональної безпеки про те, чи заробляє Росія зараз більше на продажу сирої нафти і газу, ніж до початку війни.

Видання пише, що США і ЄС домовилися про заборону імпорту російської нафти. Ці кроки негативно позначилися на її продажу, проте призвели до зростання світових цін. За словами Хохштайна, зростання попиту на нафту після пандемії COVID-19 виявився набагато вище, ніж будь-хто передбачав.

У той же час Росія наростила продажі нафти Індії та Китаю. Хохштайн також високо оцінив санкції ЄС на страхування танкерів з російською нафтою.

"Ми хотіли б подивитися, як ми можемо використати ці санкції, щоб вплинути на більш широкий ринок за межами США і Європи, щоб... ніхто не наживався", - додав він.