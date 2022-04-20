Росія запустила міжконтинентальну ракету "Сармат". США відстежували старт і траєкторію

Як повідомили телеканалу в Міністерстві оборони США, Росія попередила про випробувальний запуск балістичної ракети "Сармат". Американські військові відстежували момент старту і траєкторію польоту.

Раніше міноборони Росії оголосило про проведення випробувального пуску своєї міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Вона була запущена з шахтної пускової установки з космодрому Плесецьк.

Ракета була запущена в напрямку полігону Кура на півострові Камчатка на Далекому Сході. У російському військовому відомстві заявили, що вона приземлилася в установленому районі.

Ракетна система "Сармат" - шахтний комплекс наземного базування п'ятого покоління. Його основу становить багатоступенева рідинна міжконтинентальна балістична ракета. Її дальність близько 15 тисяч кілометрів. Здатна нести розділяють ядерні боєголовки.