Росія запустила міжконтинентальну ракету "Сармат". США відстежували старт і траєкторію

Росія 20 квітня запустила з космодрому Плесецьк (Архангельська область) міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат". США були попереджені про випробування і відстежували траєкторію польоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як повідомили телеканалу в Міністерстві оборони США, Росія попередила про випробувальний запуск балістичної ракети "Сармат". Американські військові відстежували момент старту і траєкторію польоту.
Раніше міноборони Росії оголосило про проведення випробувального пуску своєї міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Вона була запущена з шахтної пускової установки з космодрому Плесецьк.
Ракета була запущена в напрямку полігону Кура на півострові Камчатка на Далекому Сході. У російському військовому відомстві заявили, що вона приземлилася в установленому районі.
Ракетна система "Сармат" - шахтний комплекс наземного базування п'ятого покоління. Його основу становить багатоступенева рідинна міжконтинентальна балістична ракета. Її дальність близько 15 тисяч кілометрів. Здатна нести розділяють ядерні боєголовки.
Нагадаємо, 24 березня Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря.
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