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МВС: російській блогерші Мітрошиній заборонять в'їзд до України

Новини » Надзвичайні події     07.01.2020 - 16:38
МВС: російській блогерші Мітрошиній заборонять в'їзд до України
Фото: Олександра Мітрошина (facebook/Саша Мітрошина)

Мітрошиній заборонять в'їзд за відвідування Криму

Російській блогерші Олександрі Мітрошиній, виступ якої вчора намагалися зірвати активісти, заборонять в'їзд до України за відвідування окупованого Криму. Про це йдеться в повідомленні МВС України в Facebook.

Повідомляється, що у Мітрошиної не було заборони на в'їзд, вона перетнула кордон через залізничний пункт пропуску. В ході перевірки не було встановлено, чи відвідувала вона Крим.

"Після конфлікту, який стався вчора, прикордонники оголосять про заборону в з'їзду блогерці Мітрошиній", - йдеться в повідомленні.

Також у МВС зазначають, що в середньому за добу у в'їзді до України відмовляють 20-30 громадянам Росії, на яких спрацювала база даних про заборону в'їзду або щодо яких вдається встановити незаконне відвідування окупованих територій. Протягом 2019 більше 7300 росіян не змогли в'їхати до України.

МВС: російській блогерші Мітрошиній заборонять в'їзд до України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна скасовує спрощений перетин кордону з Російською Федерацією. Зокрема, з 1 березня 2020 року скасовується можливість перетину громадянами України кордону з Росією за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.

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