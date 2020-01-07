МВС: російській блогерші Мітрошиній заборонять в'їзд до України

Фото: Олександра Мітрошина (facebook/Саша Мітрошина)

Мітрошиній заборонять в'їзд за відвідування Криму

Російській блогерші Олександрі Мітрошиній, виступ якої вчора намагалися зірвати активісти, заборонять в'їзд до України за відвідування окупованого Криму. Про це йдеться в повідомленні МВС України в Facebook.

Повідомляється, що у Мітрошиної не було заборони на в'їзд, вона перетнула кордон через залізничний пункт пропуску. В ході перевірки не було встановлено, чи відвідувала вона Крим.

"Після конфлікту, який стався вчора, прикордонники оголосять про заборону в з'їзду блогерці Мітрошиній", - йдеться в повідомленні.

Також у МВС зазначають, що в середньому за добу у в'їзді до України відмовляють 20-30 громадянам Росії, на яких спрацювала база даних про заборону в'їзду або щодо яких вдається встановити незаконне відвідування окупованих територій. Протягом 2019 більше 7300 росіян не змогли в'їхати до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна скасовує спрощений перетин кордону з Російською Федерацією. Зокрема, з 1 березня 2020 року скасовується можливість перетину громадянами України кордону з Росією за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.