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Росія заплатить "високу ціну" за війну в Україні, - директор ЦРУ

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Четвер 08 вересня 2022 19:00
Росія заплатить "високу ціну" за війну в Україні, - директор ЦРУ Фото: Вільям Бернс, директор ЦРУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія довго платитиме дуже високу ціну через розв'язану проти України війну. Російська агресія показала слабкість її військових та принесла країні збитки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я думаю, що якщо зараз зробити крок назад, то важко розглядати результати війни - результати Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) - як щось інше, ніж провал на сьогодні", - заявив Бернс.

За словами директора ЦРУ, війна проти України продемонструвала слабкість російської армії, та принесла Росії сильні збитки.

"Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого часу", - додав Бернс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в України є свій план на випадок відмови Росії сплачувати репарації за завдані збитки.

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