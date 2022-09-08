Росія заплатить "високу ціну" за війну в Україні, - директор ЦРУ
Росія довго платитиме дуже високу ціну через розв'язану проти України війну. Російська агресія показала слабкість її військових та принесла країні збитки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я думаю, що якщо зараз зробити крок назад, то важко розглядати результати війни - результати Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) - як щось інше, ніж провал на сьогодні", - заявив Бернс.
За словами директора ЦРУ, війна проти України продемонструвала слабкість російської армії, та принесла Росії сильні збитки.
"Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого часу", - додав Бернс.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в України є свій план на випадок відмови Росії сплачувати репарації за завдані збитки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.