Росія зацікавлена у присутності "слухняної" місії ОБСЄ на Донбасі, - Гармаш

Блокада роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ окупаційною владою на Донбасі пов'язана з прагненням Росії чинити тиск на організацію. Москва хоче, щоб вона стала більш лояльною і проросійською.

"ОБСЄ є посередником у переговорах між Росією і Україною. Тому, я думаю, що вони зацікавлені в тому щоб ОБСЄ там була, але щоб вона була слухняною і відображала їх позицію у звітах", - сказав Гармаш.

За його словами, акції біля готелю, де знаходиться Місія ОБСЄ, влаштовуються не для того, щоб Україна відпустила затриманого бойовика "ЛНР" Андрія Косяка. ОБСЄ, уточнив Гармаш, не має механізму впливу на українську правоохоронну систему і не може вплинути на цю ситуацію.

"І це все прекрасно розуміють і в Москві, і в Донецьку, і Луганську. Виходячи з цього, їм важливий ні Косяк, ні його звільнення, а саме проведення ось цих акцій. Їм важливий привід для блокування, щоб ОБСЄ стала більш лояльною і зайняла більш проросійську позицію", - додав він.