RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія захотіла повернути частину Баренцового моря. У Норвегії відповіли

Фото: спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)
Автор: Олександр Мороз

Спікер Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін доручив переглянути норвезько-російську угоду про кордон. Влада Норвегії сподівається, що Москва залишиться прихильною домовленостям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання NRK.

Відносини Росії та Норвегії загострюються

Повідомляється, що Володін звернувся до комітету Держдуми з закордонних справ з проханням переглянути угоду про розділову лінію між Норвегією і Росією. Зокрема, комітет має визначитися, чи слід розірвати або призупинити угоду про кордон і співробітництво в Баренцевому морі.

Також повідомляється, що питанням зайнявся депутат-комуніст Михайло Матвєєв. За його словами, угода приймалася з метою зміцнити співпрацю між Норвегією і Росією.

"Зараз ми бачимо, що Норвегія перешкоджає відправці продуктів харчування нашим жителям на Шпіцберген", - додав він.

Документ без зворотної сили

За словами представника МЗС Норвегії Ані Хаавардсдаттер, в угоді з Росією немає пункту про розірвання.

"Загальноприйнятою практикою є те, що угоди про встановлення кордонів діють безстроково. Ми сподіваємося, що Росія буде ставитися до цього з повагою", - додала вона.

Скандал зі Шпіцбергеном

Заява Матвєєва послідувала за тиждень після того, як Росія звинуватила Норвегію в нібито порушенні договору про Шпіцберген через неможливість постачати продукти російським поселенням на архіпелазі.

"Норвегія не порушує договір про Шпіцберген. Вантаж, зупинений на норвезько-російському кордоні, не пропустили на підставі санкцій, що забороняють російським автотранспортним компаніям перевозити товари по території Норвегії", - зазначив він.

За його словами, перевезення не обов'язково мають проходити через материкову Норвегію на російських вантажівках.

Історична угода під загрозою

Після 40 років переговорів Росія і Норвегія в 2010 році домовилися про компроміс навколо розділової лінії в Баренцевому морі. Зокрема, спірна морська ділянка була розділена на дві приблизно рівні частини. Його площа становить 1,75 млн квадратних кілометрів і містить великі цінності.

Нагадаємо, раніше Росію запідозрили в пошкодженні підводних кабелів у Норвегії, які забезпечую зв'язок Шпіцбергена з материком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНорвегия