RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія заблокувала два КПВВ на адмінкордоні з Кримом і не випускає людей

Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти заблокували роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду навпроти українських КПВВ "Каланчак" і "Чонгар". І не пропускають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

"Окупаційна влада на території тимчасово окупованого Криму призупинила виїзд громадян з півострова на підконтрольну уряду України територію навпроти КПВВ "Каланчак" і "Чонгар", - зазначила вона.

Також, за її словами, за останні дві години окупанти не пропустили на півострів близько 50 громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому тільки кримчани з російськими паспортами.

"Виїзд з півострова заблоковано. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку. Водночас українські прикордонники наголошують, що з боку материкової України КПВВ працюють у штатному режимі", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, сьогодні через обстріли в Донецькій області 23 лютого згорнули пункти Державної служби з надзвичайних ситуацій на КПВВ.

На сьогодні на Донбасі в штатному режимі працює тільки КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКримКПВВ