Росія заблокувала два КПВВ на адмінкордоні з Кримом і не випускає людей

Російські окупанти заблокували роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду навпроти українських КПВВ "Каланчак" і "Чонгар". І не пропускають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

"Окупаційна влада на території тимчасово окупованого Криму призупинила виїзд громадян з півострова на підконтрольну уряду України територію навпроти КПВВ "Каланчак" і "Чонгар", - зазначила вона.

Також, за її словами, за останні дві години окупанти не пропустили на півострів близько 50 громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому тільки кримчани з російськими паспортами.

"Виїзд з півострова заблоковано. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку. Водночас українські прикордонники наголошують, що з боку материкової України КПВВ працюють у штатному режимі", - зазначила омбудсмен.