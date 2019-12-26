Росія може вивести війська з Донбасу протягом одного-двох років, - Тейлор

Україна може домовитися з Російською Федерацією про виведення російських військ з Донбасу і передачі кордону під контроль міжнародних сил протягом одного-двох років. Про це у спілкуванні з українськими журналістами розповів тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Тейлора, для України і Росії головним залишається питання кордону.

"Думаю, українці можуть прийти до угоди з росіянами, щоб росіяни пішли з Донбасу за рік-два. Але на яких умовах росіяни підуть - це питання. Важкий і для України, і для Росії питання - це питання контролю кордону. Можливий якийсь компромісний варіант. Росія може передати кордон не українському урядові, але якимось міжнародним силам. Це могла б бути розширена місія ОБСЄ, або сили ООН, які б взяли контроль над кордоном і забезпечили безпеку (на території ОРДЛО, - ред.), щоб пройшли вибори. Вибори не можуть пройти, поки росіяни знаходяться там, і поки межа знаходиться під контролем росіян", - сказав Тейлор.

За словами американського дипломата, президент Володимир Зеленський розуміє всі ризики, пов'язані з процесом мирного врегулювання і готовий на них йти, щоб домогтися того, чого хочуть українці - припинення війни». В якості прикладу Тейлор привів відбулося раніше розведення сил на трьох ділянках лінії зіткнення, яке, на його думку, значною мірою було одностороннім.

"Зеленський розуміє, що йому потрібно: щоб росіяни пішли з Донбасу, а в кінцевому рахунку і з Криму", - сказав Тейлор і додав, що український президент розуміє, що є червоні лінії, які не можна переходити.

"Думаю, Путін хотів би позбутися від хворобливих санкцій, а це можна зробити, якщо знайти якийсь варіант для нього, щоб піти з Донбасу, зберігши обличчя", - сказав американський дипломат.

Тейлор зазначив, що більшість жителів непідконтрольних територій хотіли б повернутися в Україну і повернутися до "нормального життя".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін заявив, що в рядах бойовиків на Донбасі немає іноземних військ, а танки вони отримують від симпатизують їм країн. Путін заявив, що вирішити ситуацію на Донбасі силою не можна.

Також повідомлялося, що 29 грудня між Україною і ОРДЛО пройде обмін полоненими. Україна і "республіки" Донбасу передадуть одна одній близько 200 полонених на контрольному пункті пропуску "Майорск".