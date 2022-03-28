Росія вивела кораблі в закритий район для можливого ракетного удару, - ЗСУ

Російська Федерація вивела частину кораблів чорноморського флоту в закритий район. Є загроза ракетного удару по території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Корабельний склад чорноморського флоту РФ виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України", - пише пресслужба.
Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.