Росія висилає американських дипломатів, оголосивши їх персонами нон грата

У Росії заявили про висилку з країни американських дипломатів, які були оголошені Москвою "персонами нон грата".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяві МЗС РФ.
Високопоставленому представнику дипломатичної місії США в Москві в середу вручили список висланих американських дипломатичних співробітників, оголошених "персонами нон грата", вказується в повідомленні.
Такий крок Москви став "відповіддю" на висилку Вашингтоном 12 дипломатів з постпредства РФ при ООН в Нью-Йорку, а також російського співробітника Секретаріату ООН.
"Американській стороні було твердо заявлено, що будь-які ворожі дії США щодо Росії отримають рішучу й адекватну відповідь", - йдеться в заяві російського МЗС.
При цьому не уточнюється, яких і скільки дипломатів РФ має намір вислати.
Раніше повідомлялося, що 18 березня з України виїхали 11 співробітників посольства Білорусі.
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