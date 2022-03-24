Росія висилає американських дипломатів, оголосивши їх персонами нон грата

Високопоставленому представнику дипломатичної місії США в Москві в середу вручили список висланих американських дипломатичних співробітників, оголошених "персонами нон грата", вказується в повідомленні.

Такий крок Москви став "відповіддю" на висилку Вашингтоном 12 дипломатів з постпредства РФ при ООН в Нью-Йорку, а також російського співробітника Секретаріату ООН.

"Американській стороні було твердо заявлено, що будь-які ворожі дії США щодо Росії отримають рішучу й адекватну відповідь", - йдеться в заяві російського МЗС.

При цьому не уточнюється, яких і скільки дипломатів РФ має намір вислати.