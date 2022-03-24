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Росія висилає американських дипломатів, оголосивши їх персонами нон грата

Фото: РФ висилає дипломатів США (facebook.com/russia.usembassy)
Автор: Володимир Костирін

У Росії заявили про висилку з країни американських дипломатів, які були оголошені Москвою "персонами нон грата".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяві МЗС РФ.

Високопоставленому представнику дипломатичної місії США в Москві в середу вручили список висланих американських дипломатичних співробітників, оголошених "персонами нон грата", вказується в повідомленні.

Такий крок Москви став "відповіддю" на висилку Вашингтоном 12 дипломатів з постпредства РФ при ООН в Нью-Йорку, а також російського співробітника Секретаріату ООН.

"Американській стороні було твердо заявлено, що будь-які ворожі дії США щодо Росії отримають рішучу й адекватну відповідь", - йдеться в заяві російського МЗС.

При цьому не уточнюється, яких і скільки дипломатів РФ має намір вислати.

Раніше повідомлялося, що 18 березня з України виїхали 11 співробітників посольства Білорусі.

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