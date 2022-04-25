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Росія висилає 40 співробітників дипмісії Німеччини

Фото: Росія висилає 40 німецьких дипломатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата 40 співробітників дипломатичних установ Німеччини. Дипломатів висилають з РФ у відповідь на аналогічне рішення Берліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

"Послу ФРН була вручена нота про оголошення persona non grata 40 співробітників німецьких дипломатичних установ в Росії в порядку симетричної відповіді на рішення уряду ФРН", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після того, як звірства російських окупантів у Бучі набули розголосу, Німеччина заявила, що висилає 40 російських дипломатів.

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