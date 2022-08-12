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РФ має припинити обстріли Нікополя і Марганця для доступу МАГАТЕ на ЗАЕС, - Кислиця

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Нью-Йорк, П'ятниця 12 серпня 2022 00:35
РФ має припинити обстріли Нікополя і Марганця для доступу МАГАТЕ на ЗАЕС, - Кислиця Фото: постпред України при ООН Сергій Кислиця (UN Photo / Manuel Elias)
Автор: Артур Родивилов

Єдиний спосіб усунути ядерну загрозу на Запорізькій АЕС - вивести російські війська і повернути контроль України над станцією. РФ унеможливлює доступ місії МАГАТЕ на територію станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постпреда України при ООН Кислиці під час свого виступу в Радбезі ООН.

Він зазначив, що Росія вдається до небезпечних провокацій на захопленій військами Запорізькій АЕС. Окупанти розмістили там військову техніку, з якої обстрілюють українські міста вздовж берега Дніпра.

Кислиця зазначив, що для проведення місії МАГАТЕ на територію ЗАЕС Росія повинна припинити обстріли Нікополя і Марганця.

"Якщо Росія припинити обстріли цих міст, що взагалі може перешкодити виконанню цієї місії, щоб вона проїхала (через територію України - ред.). Обов'язково, щоб ця місія мала експертів у військовому вимірі", - заявив Кислиця.

Він зазначив, що Росія пішла ва-банк, скликавши засідання Радбезу ООН.

"Це засідання виглядає цинічним, враховуючи, що сьогодні Росія вдалася до нових обстрілів АЕС, піддавши небезпеці об'єкт і його персонал", - підкреслив він.

МАГАТЕ активізує контакти з Росією, Україною та ООН для відправлення місії на Запорізьку АЕС, заявив своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, в четвер, 11 серпня, росіяни вчетверте обстріляли територію Запорізької АЕС.

Радіаційна загроза навколо ситуації на Запорізькій АЕС поки не спостерігається, але ситуація може кардинально змінитися в будь-який момент, заявили в МАГАТЕ.

Представник США в ООН заявила, що Росія повинна передати Україні контроль над Запорізькою АЕС і створити демілітаризовану зону навколо станції. Москва несе повну відповідальність за всі можливі ризики ядерної катастрофи.

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