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Росія вислала українця, який нібито "співпрацював з СБУ"

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили про нібито "викриття українця, який співпрацював зі Службою безпеки України". Йдеться про Олексія Семеняку.

Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, передає "Інтерфакс".

Вони заявили, що чоловік "тривалий період часу координувалася співробітниками української контррозвідки".

"В результаті оперативного реагування та вжитих ФСБ Росії невідкладних заходів, Семеняка О.П. не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці Російської Федерації. Перебування іноземця на території Росії визнано небажаним, йому закритий в'їзд на територію нашої країни терміном на 25 років", - заявили в ЦГЗ.

За даними ФСБ, "кураторами" Семеняки виступав "старший оперуповноважений з особливо важливих справ 2 відділу 1 Управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасимов і заступник начальника 2 відділу 1 Управління ДКІБ СБУ підполковник Ігор Черняк".

Нагадаємо, у РФ на вісім років засудили військову за нібито держзраду на користь України.

Крім того, ФСБ заявила про затримання в Севастополі українського "шпигуна".

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