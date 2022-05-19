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Росія вислала п'ять співробітників посольства Португалії

Фото: Росія вислала п'ять співробітників посольства Португалії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Міністерство закордонних справ Росії викликали посла Португалії в Москві Мадалену Фішер. Їй повідомили, що п'ять співробітників посольства оголошені персонами нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.

"З російського боку їй був заявлений рішучий протест у зв'язку з провокаційним рішенням влади Португалії про оголошення 10 співробітників російської закордонної установи в Португалії persona non grata", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що недружній крок негативно позначиться на російсько-португальських відносинах.

П'ять співробітників португальського посольства в Москві повинні покинути територію РФ протягом 14 днів.

Нагадаємо, на початку квітня МЗС Португалії оголосив про висилку 10 російських дипломатів.

Напередодні Росія також вислала дипломатів з Франції і Іспанія.

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МЗС РФПортугалияДипломатичні відносини