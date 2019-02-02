Росія вийшла з Договору про РСМД

Путін заявив, що їх дії є дзеркальними до дій США

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД и Министерства обороны объявил о выходе России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент РФ заявил, что их действия являются зеркальными на действия США.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - заявил Путин.

Кроме этого, президент РФ поддержал предложение главы Минобороны Сергея Шойгу по созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования "Калибр".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАТО поддержало готовящийся выход США из ракетного договора с Россией. Союзники НАТО выразили сожаление, что Россия продолжает отрицать нарушения, отказывается предоставить какой-либо заслуживающий доверия ответ и не предпринимает никаких очевидных шагов к соблюдению договора.