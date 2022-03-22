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Росія висловила територіальні претензії на схід і південь України, - Зеленський

Київ
Автор: Константин Широкун

Росія після початку вторгнення в Україну і перших локальних успіхів посилала сигнали про те, що тимчасово захоплені землі стануть їх новою територією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Суспільному.

"Був сигнал від Росії: куди ми дійшли на Сході і Півдні, де ми стоїмо, тут будуть наші нові території. Це втрата для нас-втрата суверенітету", - зазначив Зеленський в інтерв'ю.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною і РФ буде всеукраїнський референдум. Йдеться про питання гарантій безпеки, і тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 26-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України