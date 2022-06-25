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Росія випустила понад 40 ракет по Україні з Білорусі: що про це відомо

Фото: росія випустила понад 40 ракет по Україні з Білорусі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська авіація сьогодні вранці, 25 червня завдала 44 ракетних ударів по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області.

Що відомо про масовані ракетні атаки по Україні цього ранку - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Житомирська область

Як розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, ворог вдарив 24-ма ракетами по околицях міста.

"Сьогодні вранці ми всі прокинулися від гучних вибухів. Житомиром нічого не прилетіло, було обстріляно військові об'єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об'єктах навколо Житомира", - повідомив мер Сухомлин.

При цьому він відмовився коментувати на цей момент, чи є внаслідок обстрілів жертви.

Чернігівська область

За даними ОК "Північ", також Росія била ракетами і по Чернігівській області. Обстріляно селище Десна.

"Близько 05:00 ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

При цьому попередньо повідомляють, що втрат внаслідок атак немає: подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом.

Місцевих жителів закликають не публікувати фото та відео "прильотів".

Били з Білорусі

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн" масований удар по Україні цього ранку авіація Росії завдала з території Білорусі.

За їхніми даними, бомбардувальники вилетіли з аеродромів Росії, влетіли в повітряний простір Білорусі, підлетіли до кордону з Україною та запустили ракети.

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