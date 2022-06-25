Росія випустила понад 40 ракет по Україні з Білорусі: що про це відомо

Житомирська область

Як розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, ворог вдарив 24-ма ракетами по околицях міста.

"Сьогодні вранці ми всі прокинулися від гучних вибухів. Житомиром нічого не прилетіло, було обстріляно військові об'єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об'єктах навколо Житомира", - повідомив мер Сухомлин.

При цьому він відмовився коментувати на цей момент, чи є внаслідок обстрілів жертви.

Чернігівська область

За даними ОК "Північ", також Росія била ракетами і по Чернігівській області. Обстріляно селище Десна.

"Близько 05:00 ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

При цьому попередньо повідомляють, що втрат внаслідок атак немає: подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом.

Місцевих жителів закликають не публікувати фото та відео "прильотів".

Били з Білорусі