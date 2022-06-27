Росія на вихідних вдарила ракетами по Україні на 200 млн доларів, - Forbes

За минулі вихідні російські війська випустили по Україні ракет порядку на 200 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Повідомляється, що, судячи з даних Командування повітряних сил ЗСУ та місцевих адміністрацій, за 25-26 червня Росія випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет.
Близько 30 ракет були запущені по Житомирській області, ще 20 - по Чернігівській області (атаковано навчальний центр "Десна"), зафіксовані прильоти в Київській, Хмельницькій, Львівській та Дніпропетровській областях, а також Харкові та Миколаєві.
Крім того, від 4 до 6 крилатих ракет Х-101 були випущені по Києву зі стратегічних літаків Ту-95 і Ту-160 . В інших випадках застосовувалися "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер" і "Калібр".
Виходячи з оціночної вартості, Forbes зазначає, що лише за ці два дні Росія випустила по Україні ракет на суму від 150 млн до 220 млн доларів.
Зазначимо, сьогодні Росія продовжила завдавати ракетних ударів по Україні, зокрема, з Курської області були запущені ракети Х-101 по Кременчуку. Одна з них влучила в торговий центр, на даний момент відомо про загибель не менше 13 осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.