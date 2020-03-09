Росія видворила в ОРДЛО українця з симптомами коронавірусу, - розвідка

За даними розвідки, на території Росії знаходиться чоловік, який нещодавно повернувся з Китаю та у якого виявлено симптоми коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно стала власником російського паспорту.

"Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, росіяни не довго думаючи, вирішили його якнайшвидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати у своїх медичних закладах", - йдеться у повідомлення.

Найближчим часом, з російського міста Новошахтинськ очікується передислокація хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску "Довжанський", а далі чоловіка передадуть до однієї з лікарень на території ОРДЛО.

Нагадаємо, голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня. За його словами, упор в боротьбі з коронавірусом в майбутньому може "переміститися з експорту на імпорт".