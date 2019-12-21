Росія висунула до України секретну вимогу щодо вартості транзиту газу

Російський "Газпром" висунув НАК "Нафтогаз України" вимогу щодо розміру оплати послуг з організації транзиту газу. Про це заявив журналістам віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, передають російські ЗМІ.

Як нагадав Козак, український регулятор НКРЕКП до кінця року встановить ставку транзиту відповідно до законодавства України, яке сьогодні відповідають вимогам європейського законодавства.

"Але нас сьогодні це вже не цікавить. Це буде проблема "Нафтогазу". Ми "Нафтогазу" сказали, скільки ми будемо готові йому компенсувати за надання цієї послуги, але нас тариф не турбує. Скільки - я не хочу відкривати комерційну таємницю, насамперед, "Нафтогазу України", - сказав він.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що протокол між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років. Оржель повідомив, що є розуміння про те, що тариф на транзит газу з часом буде зростати. При цьому він не назвав ставки транзиту, яка буде діяти з 1 січня 2020 року.

Згідно з протоколом, "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортну угоду (контракт на транзит газу).

Потім НАК "Нафтогаз України" звернеться до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" для бронювання потужностей ГТС України в наступних обсягах: 65 млрд куб. м газу в 2020 році і по 40 млрд куб в 2021-2041 рр., "за умови, що до моменту бронювання НКРЕКП буде встановлено конкурентний тариф, що визнається "Нафтогазом" і відповідає рівню газотранспортних тарифів, які застосовуються в країнах Західної та Центральної Європи".