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Росія вводить "жовтий" рівень терористичної небезпеки на кордоні з Україною

Фото: Росія вводить "жовтий" рівень террнебезпеки на кордоні з Україною (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що в регіоні вводиться "жовтий" рівень терористичної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Секунда".

"У зв'язку з можливими провокаціями з боку "українських націоналістів", в Курській області з 11 квітня буде введений жовтий рівень терористичної небезпеки. Це другий рівень за встановленою шкалою", - заявив Старовойт.

Він заявив, що в області будуть встановлені контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція. Також буде посилено патрулювання населених пунктів.

Зазначимо, що Курська область Росії межує з Сумською областю.

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