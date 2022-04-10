Росія вводить "жовтий" рівень терористичної небезпеки на кордоні з Україною

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що в регіоні вводиться "жовтий" рівень терористичної небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Секунда".
"У зв'язку з можливими провокаціями з боку "українських націоналістів", в Курській області з 11 квітня буде введений жовтий рівень терористичної небезпеки. Це другий рівень за встановленою шкалою", - заявив Старовойт.
Він заявив, що в області будуть встановлені контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція. Також буде посилено патрулювання населених пунктів.
Зазначимо, що Курська область Росії межує з Сумською областю.
Війна в Україні триває вже 46 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.