Росія може ввести візовий режим для українців

"Ми це питання обговорюємо з різними відомствами. Тут потрібно брати до уваги весь набір факторів, в тому числі гуманітарний. Ми не хочемо ускладнювати життя тим українським громадянам, які хочуть покинути країну або зону бойових дій і попрямувати в Росію", - заявили в МЗС РФ.

У відомстві заявили, що поки рішення не прийнято.

"Тому ми подивимося і будемо робити наші кроки, виходячи з наших власних інтересів. Не обов'язково все повинно бути зроблено дзеркально. Питання стоїть про те, відповідати дзеркально або не відповідати. Рішення не прийнято", - заявили у РФ.

Нагадаємо, Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ після її повномасштабного вторгнення. Через війну не працюють контрольні пункти пропуску на кордоні з РФ і Білоруссю.

Крім того, Україна ввела візовий режим з РФ з 1 липня.

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