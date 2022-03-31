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Росія запровадила санкції проти вищого керівництва ЄС

Фото: Очільник російського МЗС Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У відповідь на західні санкції за війну проти України Росія вирішила розширити список офіційних осіб Європейського Союзу, яким заборонено в'їзд до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт російського МЗС.

Запровадження санкцій у Росії пояснили відповіддю на "на масовані односторонні санкції Євросоюзу". Натомість там вирішили керуватися базовим для міжнародного права принципом – взаємності.

Обмеження торкнуться тих, хто "просував антиросійську політику". Це, зокрема, найвище керівництво ЄС, низка єврокомісарів і начальників військових структур об'єднання, переважна більшість членів Європарламенту. Також до санкційного списку потраплять "високопосадовці, включаючи представників урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС" і навіть громадські діячі та журналісти.

Нагадаємо, що президент РФ Путін підписав указ про розрахунки за газ із західними країнами в рублях.

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