Росія ввела санкції у відповідь проти ЄС через Навального

Фото: МЗС РФ (mid ru)

Росія відповіла на санкції Європейського союзу через отруєння опозиціонера Олексія Навального. РФ розширила санкційний список представників країн-членів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Росії.

Про це повідомляє ТАСС.

У МЗС Росії назвали введені санкції ЄС "категорично неприйнятними".

"Російською стороною на основі принципу взаємності прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн - членів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в рамках ЄС", - повідомили в РФ.

Відповідні вербальні ноти були вручені міністрам закордонних справ Німеччини, Франції та Швеції. Також ноти були направлені в представництво ЄС в Москві.

"Підтверджуємо, що недружні акції з боку західних країн і надалі будуть отримувати адекватну відповідь", - додали в РФ.

Нагадаємо, 15 жовтня Євросоюз ввів санкції проти Російської Федерації через отруєння Навального. У санкційний список потрапили шість осіб.

Також РБК-Україна писало, що днями в ЄС продовжили економічні санкції проти Росії на півроку через Україну.