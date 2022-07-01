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Росія тимчасово зупинить поставки газу "Північним потоком" до ЄС

Фото: Росія в липні зупинить "Північний потік" (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація в липні на 10 днів зупинить прокачування газу в Європейський союз по газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію Nord Stream AG.

Повідомляється, що з 11 по 21 липня 2022 року газопровід буде зупинено для профілактичних робіт. Також повідомляється, що будуть тестуватися механічні компоненти і системи автоматизації.

"Графік і план робіт були завчасно узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище і нижче по потоку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в червні російська сторона майже вдвічі знизила обсяги поставок газу, при цьому в Євросоюзі не вірять заявам про те, що це нібито викликано технічними причинами.

Експерти в матеріалі "На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні" допускали, що Росія може повністю зупинити "Північний потік" в кінці осені.

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