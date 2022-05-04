Росія воює лише з Україною. Немає ніякої війни зі США, НАТО чи Заходом, - Подоляк

Радник глави ОП України Михайло Подоляк заявляє, що Росія веде пряму війну проти українського народу. Попри деякі заяви росіяян про війну з США, НАТО чи Заходом, Подоляк переконаний, що росіяни воюють саме з українцями на українській землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка .

"Росія воює лише з Україно. Немає ніякої війни зі США, НАТО, Заходом, про що постійно істерично заявляє РФ, виправдовуючи свою бездарність, часті поразки, розмір армії вторгнення та кількість безповоротних втрат. Росія вже 69 днів намагається вбити Україну. І тотально отримує по зубах", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Радник голови офісу президента Михайла Подоляка відреагував на ракетні удари по українських містах. Він заявив, що між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці.

Також ми повідомляли, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Ізраїлю російським Міністерством закордонних справ у підтримці "неонацистського режиму" України.