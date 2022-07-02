Росія краде воду з Дніпра для подачі у Крим: які збитки це приносить Україні

Зазначається, що росіяни за декілька тижнів після захоплення Херсонської області змогли швидкимм темпами забезпечити подачу води у Крим. Хоча, за словами директора інституту водних проблем і меліорації національної академії наук України Михайла Яцюка, це відбулось з суттєвим порушенням технологічних вимог.

"Їм це вдалося. Незважаючи на порушення, незважаючи на те, що це призведе до різних негативних явищ, в тому числі руйнування стінок каналу, але вони це зробили", - сказав він.

Українська екологічна інспекція зазначає, що росіяни вже крадуть воду з каналу в значних масштабах. Водозабір сягає 50 кубометрів на секунду, а збитки за її самовільне використання складають близько 32,6 млн гривень за добу.

Так, за 125 днів повномасштабної війни Росія заборгувала вже приблизно 4 млрд гривень. При цьому заступник голови державного водного агентства Ігор Гопчак каже, що це дуже приблизні цифри.