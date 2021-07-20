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Росія під виглядом ліквідації паводків перекинула в Крим понад 20 тисяч військових

Автор: Дмитро Левицький

Росія скористалася потужними паводками, щоб перекинути в окупований Крим додаткові військові підрозділи. Під виглядом ліквідації наслідків негоди до Криму відправили 21 тисячу російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

"Під приводом ліквідації наслідків повеней, агресор передислокував на півострів близько 21 тисячі осіб спецпідрозділів та 1367 одиниць автомобільної і спеціальної техніки. До того ж постійно на півострові перебуває понад 31 тисяча осіб рядового та начальницького складу збройних формувань країни-окупанта", - сказала вона.

Денісова наголосила, що стягування російських військ на окупований півострів суперечить нормам міжнародного гуманітарного права. Омбудсмен закликала міжнародних партнерів посилити взаємодію, аби змусити Росію виконувати зобов'язання країни-окупанта.

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