Росія може збільшити транзит газу через Україну через проблеми з "Північним потоком-2"

Росія може збільшити транзит газу через Україну через проблеми з газопроводом "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Рівень відбору за всіма контрактами російської компанії в ЄС, Туреччині та на Балканах становить близько 650 мільйонів кубометрів на добу, і, щоб забезпечити його, "Газпрому" може знадобитися ще близько 32 мільйонів кубометрів в добу потужностей через Україну (близько 11,5 млрд кубометрів в перерахунку на рік).

РосЗМІ пишуть, що представники України та "Нафтогазу" вже заявляли, що розраховують на додаткові обсяги транзиту понад контракту.

У той же час відзначається, що на практиці навряд чи європейські клієнти "Газпрому" будуть мати потребу в піковому рівні відбору протягом тривалого часу: цієї зими в Європі порівняно тепло, а запаси в європейських сховищах знаходяться на рекордному рівні. До того ж на світовому ринку спостерігається суттєвий надлишок зрідженого природного газу, який складає конкуренцію російському.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2020 року російська компанія "Газпром" різко скоротила постачання газу транзитом через Україну.

Раніше глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що у зв'язку із запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів.