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Росія може збільшити інтенсивність авіаударів. Яким областям це загрожує: відповідь експерта

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П'ятниця 17 червня 2022 11:38
Росія може збільшити інтенсивність авіаударів. Яким областям це загрожує: відповідь експерта Фото: винищувач Су-34 (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

З боку Білорусі продовжує зростати загроза збільшення ракетно-бомбових авіаударів. Росія може зосередити їх по північно-західних областях.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки".

За словами військового аналітика, полковника Сергія Грабського, вздовж кордонів з Україною Білорусь розташовує ППО С-300. Для її оборони це не має жодного сенсу, оскільки їй нічого не загрожує. Однак, вона може застосовувати їх для захисту авіації Росії, яка завдаватиме удари виходячи з її території.

"Водночас вони можуть створити протиповітряний захист для тієї авіації, яка потенційно буде завдавати ударів з Білорусі, заходячи в простір України. У такому разі є ймовірність нанесення авіаційних ударів по нашій залізниці в районі Ковель-Сарни-Коростень. Тобто зростає ризик повітряних ударів по Волинській, Рівненській та Житомирській областях, можливо - і по Львівській області", – зауважив Грабський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно російські винищувачі, які вилетіли з території Білорусі, нанесли авіаудару по Житомирській області.

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