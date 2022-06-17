Росія може збільшити інтенсивність авіаударів. Яким областям це загрожує: відповідь експерта

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки".

За словами військового аналітика, полковника Сергія Грабського, вздовж кордонів з Україною Білорусь розташовує ППО С-300. Для її оборони це не має жодного сенсу, оскільки їй нічого не загрожує. Однак, вона може застосовувати їх для захисту авіації Росії, яка завдаватиме удари виходячи з її території.

"Водночас вони можуть створити протиповітряний захист для тієї авіації, яка потенційно буде завдавати ударів з Білорусі, заходячи в простір України. У такому разі є ймовірність нанесення авіаційних ударів по нашій залізниці в районі Ковель-Сарни-Коростень. Тобто зростає ризик повітряних ударів по Волинській, Рівненській та Житомирській областях, можливо - і по Львівській області", – зауважив Грабський.