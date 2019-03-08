Росія збільшила імпорт нафти до США

До США надійшло 3 млн барелів сирої нафти від російських компаній

Россия нарастила импорт сырой нефти в Соединенные Штаты, отправив 3 миллиона баррелей сырья. Как информирует РБК-Украина, об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на материал издания McClatchy.

Отмечается, последний раз подобная ситуация, когда Россия отправляла более 3 миллиона баррелей нефти в США, наблюдалась в 2011 году. Это было до того момента, когда Вашингтон наложил санкции на Кремль в связи с аннексией Крыма.

Сообщается, что инвестиционный банк Caracas Capital проанализировал правительственные базы данных США, из которых сумел вывести данную цифру. Также установлено, что с Венесуелибо Соединенных Штатов было импортировано лишь 766 тыс. баррелей.

"Удивительно, что Россия замещает Венесуэлу на рынках США. Они используют некомпетентность Венесуэлы и расширяют свое присутствие на американском рынке", - рассказал изданию Русс Даллен с Caracas Capital.

После того, как в январе правительство США наложило санкции на венесуэльскую государственную нефтяную компанию PDVSA, последняя решила перенести свою штаб-квартиру в Европе с португальского Лиссабона в Москву.

Напомним, цена североморской нефти марки Brent 7 марта 2019 года, поднялась к отметке 66,16 долларов за баррель. Это на 0,64% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Специалисты отмечают, что фьючерсы на нефть растут на фоне сокращения добычи в странах-участницах ОПЕК. Также на цену нефти влияют санкции Вашингтона против Венесуэлы и Ирана.