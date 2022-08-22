Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС: що відомо

Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС. Ворог хоче влаштувати пожежу на станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook координатора громадського руху "Спільна справа" Олександра Данилюка.

"Вказує також направлення на станцію додаткових підрозділів РХБЗ (військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту)", - пояснив Данилюк.

За його словами, окрім заготівлі запасів палива, на підготовку провокації вказують і інші дії загарбників.

Нагадаємо, російські окупанти пошкодили естакаду на Запорізькій АЕС, тому є ризик порушення норм радіаційної безпеки.

Також варто зазначити, що МАГАТЕ раніше заявило про готовність направить місію на ЗАЕС на чолі з гендиректором. Україна вимагає, аби експерти їхали на станцію через підконтрольну територію.

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