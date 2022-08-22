RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС: що відомо

Фото: Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС. Ворог хоче влаштувати пожежу на станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook координатора громадського руху "Спільна справа" Олександра Данилюка.

За його словами, окрім заготівлі запасів палива, на підготовку провокації вказують і інші дії загарбників.

"Вказує також направлення на станцію додаткових підрозділів РХБЗ (військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту)", - пояснив Данилюк.

Нагадаємо, російські окупанти пошкодили естакаду на Запорізькій АЕС, тому є ризик порушення норм радіаційної безпеки.

Також варто зазначити, що МАГАТЕ раніше заявило про готовність направить місію на ЗАЕС на чолі з гендиректором. Україна вимагає, аби експерти їхали на станцію через підконтрольну територію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України