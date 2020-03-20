Росія влаштувала нові масштабні навчання в Криму

Фото: навчання в Криму (function.mil.ru)

Навчання пройшли з участю російських десантників

Російська Федерація в окупованому Криму влаштувала нові масштабні військові навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Повідомляється, що на полігоні Опук проходять навчання за участю десантників з Новоросійська. Зокрема, вони завантажили бойову техніку та особовий склад на великі десантні кораблі Чорноморського флоту здійснили перехід морем і висадилися на необладнане узбережжя у східній частині Криму.

"Відповідно до задуму навчання, десантники після висадки на ділянку обладнаного узбережжя стрімкою атакою знищили супротивника і зайняли вигідний рубіж", - йдеться в повідомленні.

Після цього військові спільно з танковими і артилерійськими підрозділами здійснили рейд у район полігону Опук, де відбулися бойові стрільби. У навчаннях задіяли понад 1,5 тисяч десантників, більше 300 одиниць бойової техніки, а також 15 літаків Іл-76МД та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з анексованого Криму за минулий рік депортували майже 200 осіб.

Зазначимо, так звана "влада" Криму закрила адміністративний кордон з материковою Україною до 1 травня.