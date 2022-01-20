Росія встановила США терміни для отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки"

Він відповів на питання, чи має значення час, коли буде отримана відповідь.

"Росія чекає письмової відповіді від США щодо гарантій безпеки днями, не обов'язково завтра, може бути і наступного тижня", - заявив він.

"Гарантії безпеки"

Наприкінці 2021 року Росія опублікувала проекти договору з США та угоди з НАТО щодо гарантій безпеки. Москва, зокрема, вимагає від західних партнерів юридичних гарантій відмови від подальшого розширення НАТО на схід, від приєднання до блоку України і від створення військових баз в пострадянських країнах.

Зазначимо, на початку січня відбулися переговори представників РФ з НАТО, а також окремо з США. Після цих переговорів Росія залишилася незадоволеною.