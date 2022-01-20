Росія встановила США терміни для отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки"

Росія вимагає від США відповіді на свої "гарантії безпеки", які, зокрема, включають невступ України в НАТО. Росіяни хочуть відповіді на наступному тижні.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Він відповів на питання, чи має значення час, коли буде отримана відповідь.
"Росія чекає письмової відповіді від США щодо гарантій безпеки днями, не обов'язково завтра, може бути і наступного тижня", - заявив він.
Наприкінці 2021 року Росія опублікувала проекти договору з США та угоди з НАТО щодо гарантій безпеки. Москва, зокрема, вимагає від західних партнерів юридичних гарантій відмови від подальшого розширення НАТО на схід, від приєднання до блоку України і від створення військових баз в пострадянських країнах.
Зазначимо, на початку січня відбулися переговори представників РФ з НАТО, а також окремо з США. Після цих переговорів Росія залишилася незадоволеною.
Нагадаємо, НАТО запропонувало Росії нові раунди переговорів щодо "гарантій безпеки".
РБК-Україна розкривало всі подробиці останніх переговорів під час засідання Ради Росія-НАТО.