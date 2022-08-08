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Росія встановлює протипіхотні міни вздовж оборонних ліній на Донбасі, - Британія

Фото: Росія встановлює протипіхотні міни вздовж оборонних ліній на Донбасі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові встановлюють протипіхотні міни для захисту та обмеження свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни здатні призвести до масових жертв як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві заявляють, що окупанти в Донецьку і Краматорську з великою ймовірністю намагалися використовувати розкидані протипіхотні міни ПФМ-1 і ПФМ-1С. Зазвичай так звані "міни-метелики", міни серії ПФМ-1 є глибоко суперечливою зброєю невибіркової дії.

"Міни ПФМ-1 з руйнівним ефектом були використані в радянсько-афганській війні, де вони, як стверджується, покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за Іграшки", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що радянські запаси, використовувані Росією, з часом зіпсувалися і тепер є вкрай ненадійними і непередбачуваними.

"Це становить загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - підкреслили в Міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що у Краматорську окупанти застосовували дистанційне мінування - обстрілювали місто і околиці снарядами, які розриваються не відразу, але можуть здетонувати пізніше.

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