RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія прискорила підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі, - Генштаб

Фото: Росія прискорила підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація прискорює підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі країни. Після цього їх переміщуватимуть до прикордонних з Україною районів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Одночасно, з метою посилення угруповання, ворог здійснює прискорену підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі російської федерації, злагодження підрозділів росгвардії та їх переміщення до прикордонних з Україною районів", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Російська Федерація умисно оголошує "терористичну загрозу" у своїх областях, аби місцеві не фіксували колони з озброєнням та технікою.

Війна Росії проти України триває сорок вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація